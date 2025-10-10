ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Індія найближчим часом почне купувати менше російської нафти, - Мінфін США

П'ятниця 10 жовтня 2025 06:57
UA EN RU
Індія найближчим часом почне купувати менше російської нафти, - Мінфін США Фото: Індія найближчим часом почне купувати менше російської нафти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати очікують збільшення імпорту американської нафти Індією та скорочення її закупівель у Росії.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Ми ввели щодо Індії мита у розмірі 25% у зв’язку з російською нафтою. Думаю, невдовзі ми побачимо зміну балансу, а саме вони почнуть купувати менше за російську нафту і більше за американську", - заявив Бессент.

Він також додав, що відповідний перерозподіл у балансі закупівель нафти Індією повинен відбутись вже у найближчі тижні, чи місяці.

Індія купує нафту у РФ

Нагадаємо, Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше ніж 1%.

За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 млрд доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти.

Водночас президент США Дональд Трамп у серпні підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів.

США вже неодноразово тиснули на Індію через співпрацю з Росією у нафтовій сфері. Вашингтон звинувачує Нью-Делі у тому, що закупівля російської нафти за зниженими цінами допомагає Кремлю отримувати прибутки для фінансування війни проти України.

Тарифи в 50% з боку США можуть завдати економіці Індії збитків у 20 млрд доларів тільки за один рік. Однак Індія лише незначно знизила закупівлі російської нафти після тарифів Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки НАФТА Індія
Новини
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни