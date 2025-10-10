ua en ru
Индия в ближайшее время начнет покупать меньше российской нефти, - Минфин США

Пятница 10 октября 2025 06:57
Индия в ближайшее время начнет покупать меньше российской нефти, - Минфин США Фото: Индия в ближайшее время начнет покупать меньше российской нефти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты ожидают увеличения импорта американской нефти Индией и сокращения ее закупок у России.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской", - заявил Бессент.

Он также добавил, что соответствующее перераспределение в балансе закупок нефти Индией должно произойти уже в ближайшие недели или месяцы.

Индия покупает нефть у РФ

Напомним, Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала войны доля была менее 1%.

По данным аналитиков, с 2022 года Индия смогла сэкономить не менее 17 млрд долларов, увеличив импорт дешевой российской нефти.

В то же время президент США Дональд Трамп в августе подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров.

США уже неоднократно давили на Индию из-за сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. Вашингтон обвиняет Нью-Дели в том, что закупка российской нефти по сниженным ценам помогает Кремлю получать прибыль для финансирования войны против Украины.

Тарифы в 50% со стороны США могут нанести экономике Индии ущерб в 20 млрд долларов только за один год. Однако Индия лишь незначительно снизила закупки российской нефти после тарифов Трампа.

