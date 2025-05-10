Індія атакувала ракетами бази ВПС Пакистану: оприлюднене відео
Індія обстріляла базу військово-повітряних сил Пакистану Нур-Хан у Равалпінді. На місці влучання після вибуху спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Не дивлячись на попередню інформацію про обстріл, служба безпеки Пакистану стверджує, що вибух на базі Нур-Хан пов'язаний із перехопленням та підривом індійського БпЛА.
Над пакистанською столицею Ісламабадом активно працює система протиповітряної оборони. Пакистанські військові перехоплюють індійські крилаті ракети, націлені на базу ВПС Рафікі біля Шоркот, Джанг.
Зафіксоване щонайменше одне перехоплення.
Видання також повідомило, що в Чаклалі біля Равалпінді розміщений генеральний штаб армії Пакистану.
BREAKING: It appears Indian strike targeted Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi.— Clash Report (@clashreport) May 9, 2025
Visible explosion and fire. pic.twitter.com/NPKnJu8bEr
Note that Pakistan Army’s General Headquarters (GHQ) is in Chaklala, near Rawalpindi.— Clash Report (@clashreport) May 9, 2025
This is a very significant event. https://t.co/CbYyFvsJYx pic.twitter.com/3FjOZfBNmr
Pakistan’s air defenses intercept Indian cruise missiles targeting Rafiqui Air Force Base near Shorkot, Jhang.— Clash Report (@clashreport) May 9, 2025
At leeast 1 interception clearly recorded. pic.twitter.com/8yGi8SlNKN
Another moment of Indian cruise missile strike on Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi. pic.twitter.com/5C7K0ZUQIF— Clash Report (@clashreport) May 9, 2025
Оновлено 01:25
Пакистанська протиповітряна оборона перехоплює індійські крилаті ракети, націлені на базу ВПС Рафікі біля Шоркот, Джанг. Чітко зафіксовано щонайменше одне перехоплення.
Another moment of Indian cruise missile strike on Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi. pic.twitter.com/5C7K0ZUQIF— Clash Report (@clashreport) May 9, 2025
Судячи з усього, індійські ракетні удари, схоже, вразили щонайменше один пакистанський транспортний літак С-130 на базі Нур Хан у Равалпінді.
BREAKING: Indian missile strikes seem to have struck at least one Pakistani C-130 transport aircraft at PAF Base Nur Khan in Rawalpindi.— Clash Report (@clashreport) May 9, 2025
We've deleted an older footage which pointed out Indian missile landed to a road near the base as it was old. pic.twitter.com/BVEyfszG88
Військова ескалація між Індією та Пакистаном
За останні дні між Індією та Пакистаном спалахнуло нове збройне протистояння, через вбивство наприкінці квітня озброєними бойовиками понад 20 туристів з Індії та Непалу.
Активні бойові дії почалися в ніч на 7 травня, коли армія Індії вдарила по підконтрольних Пакистану районах Кашміру. Ісламабад підняв авіацію та почав завдавати ударів у відповідь.
Детальніше про нове протистояння держав - читайте у нашому матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.