Індія атакувала ракетами бази ВПС Пакистану: оприлюднене відео

Не дивлячись на попередню інформацію про обстріл, служба безпеки Пакистану стверджує, що вибух на базі Нур-Хан пов'язаний із перехопленням та підривом індійського БпЛА.

Над пакистанською столицею Ісламабадом активно працює система протиповітряної оборони. Пакистанські військові перехоплюють індійські крилаті ракети, націлені на базу ВПС Рафікі біля Шоркот, Джанг.

Зафіксоване щонайменше одне перехоплення.

Видання також повідомило, що в Чаклалі біля Равалпінді розміщений генеральний штаб армії Пакистану.

BREAKING: It appears Indian strike targeted Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi.



Visible explosion and fire. pic.twitter.com/NPKnJu8bEr — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Note that Pakistan Army’s General Headquarters (GHQ) is in Chaklala, near Rawalpindi.



This is a very significant event. https://t.co/CbYyFvsJYx pic.twitter.com/3FjOZfBNmr — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Pakistan’s air defenses intercept Indian cruise missiles targeting Rafiqui Air Force Base near Shorkot, Jhang.



At leeast 1 interception clearly recorded. pic.twitter.com/8yGi8SlNKN — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Another moment of Indian cruise missile strike on Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi. pic.twitter.com/5C7K0ZUQIF — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Оновлено 01:25

Судячи з усього, індійські ракетні удари, схоже, вразили щонайменше один пакистанський транспортний літак С-130 на базі Нур Хан у Равалпінді.