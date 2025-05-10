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Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана: обнародованы видео

Суббота 10 мая 2025 01:10
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Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана: обнародованы видео Иллюстративное фото: военнослужащие армии Индии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Индия обстреляла базу военно-воздушных сил Пакистана Нур-Хан в Равалпинде. На месте попадания после взрыва вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Несмотря на предварительную информацию об обстреле, служба безопасности Пакистана утверждает, что взрыв на базе Нур-Хан связан с перехватом и подрывом индийского БПЛА.

Над пакистанской столицей Исламабадом активно работает система противовоздушной обороны. Пакистанские военные перехватывают индийские крылатые ракеты, нацеленные на базу ВВС Рафики возле Шоркот, Джанг.

Зафиксирован по меньшей мере один перехват.

Издание также сообщило, что в Чаклале возле Равалпинди размещен генеральный штаб армии Пакистана.

Обновлено 01:25

Пакистанская противовоздушная оборона перехватывает индийские крылатые ракеты, нацеленные на базу ВВС Рафики возле Шоркот, Джанг. Четко зафиксирован как минимум один перехват.

Индийские ракеты поразили по меньшей мере один пакистанский транспортный самолет C-130 на базе ВВС Нур Хан в Равалпинди.

Армия Пакистана прокомментировала ракетные удары Индии по своим базам.

"Индия выпустила ракеты класса "воздух-земля" по авиабазам Нур-Хан, Мурид и Шоркот, все наши объекты в безопасности. Теперь ждите нашего ответа", - отмечатется в сообщении.

Военная эскалация между Индией и Пакистаном

За последние дни между Индией и Пакистаном вспыхнуло новое вооруженное противостояние, из-за убийства в конце апреля вооруженными боевиками более 20 туристов из Индии и Непала.

Активные боевые действия начались в ночь на 7 мая, когда армия Индии ударила по подконтрольным Пакистану районам Кашмира. Исламабад поднял авиацию и начал наносить ответные удары.

Подробнее о новом противостоянии государств - читайте в нашем материале.

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