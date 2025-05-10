Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана: обнародованы видео

Индия обстреляла базу военно-воздушных сил Пакистана Нур-Хан в Равалпинде. На месте попадания после взрыва вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Несмотря на предварительную информацию об обстреле, служба безопасности Пакистана утверждает, что взрыв на базе Нур-Хан связан с перехватом и подрывом индийского БПЛА.

Над пакистанской столицей Исламабадом активно работает система противовоздушной обороны. Пакистанские военные перехватывают индийские крылатые ракеты, нацеленные на базу ВВС Рафики возле Шоркот, Джанг.

Зафиксирован по меньшей мере один перехват.

Издание также сообщило, что в Чаклале возле Равалпинди размещен генеральный штаб армии Пакистана.

BREAKING: Похоже, индийский удар нацелен на пакистанскую базу PAF Нур Хан в Равалпинди.



Видимый взрыв и огонь. pic.twitter.com/NPKnJu8bEr - Clash Report (@clashreport) 9 мая 2025 г.

Отметим, что Генеральный штаб армии Пакистана (GHQ) находится в Чаклале, недалеко от Равалпинди.



Это очень значимое событие. https://t.co/CbYyFvsJYx pic.twitter.com/3FjOZfBNmr - Clash Report (@clashreport) 9 мая 2025 г.

ПВО Пакистана перехватывают индийские крылатые ракеты, нацеленные на базу ВВС Рафики вблизи Шоркота, Джханг.



По крайней мере 1 перехват четко зафиксирован. pic.twitter.com/8yGi8SlNKN - Clash Report (@clashreport) 9 мая 2025 г.

Another moment of Indian cruise missile strike on Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi. pic.twitter.com/5C7K0ZUQIF — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Обновлено 01:25

Пакистанская противовоздушная оборона перехватывает индийские крылатые ракеты, нацеленные на базу ВВС Рафики возле Шоркот, Джанг. Четко зафиксирован как минимум один перехват.

Another moment of Indian cruise missile strike on Pakistan's PAF Base Nur Khan in Rawalpindi. pic.twitter.com/5C7K0ZUQIF — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Индийские ракеты поразили по меньшей мере один пакистанский транспортный самолет C-130 на базе ВВС Нур Хан в Равалпинди.

BREAKING: Indian missile strikes seem to have struck at least one Pakistani C-130 transport aircraft at PAF Base Nur Khan in Rawalpindi.



We've deleted an older footage which pointed out Indian missile landed to a road near the base as it was old. pic.twitter.com/BVEyfszG88 — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Армия Пакистана прокомментировала ракетные удары Индии по своим базам.

"Индия выпустила ракеты класса "воздух-земля" по авиабазам Нур-Хан, Мурид и Шоркот, все наши объекты в безопасности. Теперь ждите нашего ответа", - отмечатется в сообщении.