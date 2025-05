Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана: обнародованы видео

Несмотря на предварительную информацию об обстреле, служба безопасности Пакистана утверждает, что взрыв на базе Нур-Хан связан с перехватом и подрывом индийского БПЛА.

Над пакистанской столицей Исламабадом активно работает система противовоздушной обороны. Пакистанские военные перехватывают индийские крылатые ракеты, нацеленные на базу ВВС Рафики возле Шоркот, Джанг.

Зафиксирован по меньшей мере один перехват.

Издание также сообщило, что в Чаклале возле Равалпинди размещен генеральный штаб армии Пакистана.

Индийские ракеты поразили по меньшей мере один пакистанский транспортный самолет C-130 на базе ВВС Нур Хан в Равалпинди.

BREAKING: Indian missile strikes seem to have struck at least one Pakistani C-130 transport aircraft at PAF Base Nur Khan in Rawalpindi.



