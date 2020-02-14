Индикатор экономических настроений в Украине упал в начале 2020 года

Фото: Авдеевский коксохим (РБК-Украина)

Все показатели свидетельствуют о замедлении украинской экономики

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в I квартале 2020 года составил 103,0% и снизился по сравнению с I кварталом 2019 года (113,4%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Индикатор экономических настроений - это сводная оценка 15 стандартизированных сезонно скорректированных показателей, из которых 11 - компоненты индикаторов деловой уверенности в промышленности, строительстве, розничной торговле, сфере услуг, и 4 - компоненты индикатора потребительской уверенности.

Напомним, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2020 года снизился по сравнению с IV кварталом прошлого года на 0,1 п.п. и составляет минус 5,7%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,9 п.п. и составляет минус 6,4%.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.