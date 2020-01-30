НБУ сохранил прогноз роста экономики Украины

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Украинская экономика третий год подряд будет расти примерно одинаковыми темпами

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году на уровне 3,5%. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, НБУ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 4,0%.

Как отметил Смолий, экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

"Ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчению монетарной политики. Высокий уровень частного потребления и инвестиций оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительных потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", - сказал он.

Напомним, в октябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 3,2% до 3,5%. Также НБУ прогнозировал рост ВВП в 2021 году на 4,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%. Такие цифры заложены в законе о госбюджете-2020, который одобрила Верховная рада.