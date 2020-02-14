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Індикатор економічних настроїв в Україні впав на початку 2020 року

Новини » Економіка     14.02.2020 - 15:26
Індикатор економічних настроїв в Україні впав на початку 2020 року
Фото: Авдіївський коксохім (РБК-Україна)

Усі показники свідчать про уповільнення української економіки

Індикатор економічних настроїв (ІЕН) у I кварталі 2020 року склав 103,0% та знизився в порівнянні з I кварталом 2019 року (113,4%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

Індикатор економічних настроїв в Україні впав на початку 2020 року

Індикатор економічних настроїв - це зведена оцінка 15 стандартизованих сезонно скоригованих показників, з яких 11 - компоненти індикаторів ділової впевненості в промисловості, будівництві, роздрібній торгівлі, сфері послуг, та 4 - компоненти індикатора споживчої впевненості.

Нагадаємо, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2020 року знизився в порівнянні з IV кварталом минулого року на 0,1 в.п. і становить мінус 5,7%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,9 в.п. і становить мінус 6,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

Відзначимо, за даними Національного банку України, у 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні сповільнилося до 1,4%, що у 2,7 рази менше, ніж у 2018 році.

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