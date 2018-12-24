В Индии на шоссе столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие

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В результате ДТП погибли 8 человек

В Индии в результате столкновения 50 автомобилей погибли восемь человек, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Как сообщается, масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 24 декабря, на трассе Рохтак - Тевари вблизи города Джаджар штата Харьяна. Причиной аварии стали слабая видимость из-за густого тумана.

"Восемь человек, которые погибли, ехали на внедорожнике из своего села в Наджафгарх на окраине Дели, но внезапно их автомобиль столкнулся с грузовиком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновения спровоцировало ряд других аварий на шоссе. Среди столкнувшихся автомобилей есть школьные автобусы, несколько легковых и грузовых автомобилей, а также автофургоны.

В результате инцидента погибли 8 человек, еще 10 были госпитализированы. Медики оценивают состояние пострадавших как критическое.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новомосковске (Днепропетровская область) в результате столкновение двух легковых автомобилей погиб человек.

Добавим, 22 декабря в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с трактором на дороге Киев - Обухов пострадали 7 человек.