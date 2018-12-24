В Індії на шосе зіткнулися 50 автомобілів, є загиблі

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок ДТП загинули 8 осіб

В Індії внаслідок зіткнення 50 автомобілів загинули вісім осіб, ще 10 зазнали поранень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Як повідомляється, масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці, 24 грудня, на трасі Рохтак - Теварі поблизу міста Джаджар у штаті Харьяна. Причиною аварії стали слабка видимість через густий туман.

"Вісім осіб, які загинули, їхали на позашляховику з свого села в Наджафгарх на околиці Делі, але раптово їх автомобіль зіткнувся з вантажівкою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зіткнення спровокувало ряд інших аварій на шосе. Серед автомобілів, що зіткнулися є шкільні автобуси, кілька легкових і вантажних автомобілів, а також автофургони.

Внаслідок інциденту загинули 8 осіб, ще 10 були госпіталізовані. Медики оцінюють стан потерпілих як критичний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Новомосковську (Дніпропетровська область) внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина.

Додамо, 22 грудня у Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з трактором на дорозі Київ - Обухів постраждали 7 людей.