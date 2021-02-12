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В Индии произошел взрыв на пиротехнической фабрике, погибли 11 человек

Автор: РБК-Украина

В индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает NDTV.

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Инцидент произошел на пиротехнической фабрике города Вирудхунагар.

14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, причиной взрыва стало трение при смешивании химикатов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.

"Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сожаление. В этот скорбный час мои мысли с понесшими утрату семьями. Надеюсь, что все, кто получил ранения, быстро восстановятся. В данный момент власти работают на месте, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим", - написал он.

Напомним, ранее в Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, еще 73 пострадали.

Кроме того, в США произошел взрыв на металлообрабатывающем предприятии в западной части Хьюстона. Тогда компания приостановила работу семи из своих 10 объектов на заводе

Добавим, что в Южной Корее произошел взрыв, в результате которого пострадали 26 человек.

Ранее сообщалось, что в городе Пардубице в Чехии на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

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