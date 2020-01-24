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В США произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 21:34
В США произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие
Фото: взрыв на заводе в США (twitter.com/SocialMedia)

Причина взрыва неизвестна, но версия теракта исключается

В США произошел взрыв на металлообрабатывающем предприятии в западной части Хьюстона (штат Техас), 2 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Click2houston.

Сообщается, что взрыв был настолько сильным, что соседние здания получили повреждения, а некоторые из них сместились. Обломки разлетелись на несколько сот метров от места взрыва.

По словам начальника городской полиции, нет никаких признаков того, что причиной взрыва был теракт.

Также власти местного школьного округа приняли решение в целях безопасности отменить занятия в двух расположенных поблизости от места трагедии школах.

Напомним, 18 января в городе Грантсвилл штата Юта (США) в результате стрельбы погибли четыре человека, еще один получил ранения. По данным местной полиции, пострадавший был госпитализирован, предполагаемый стрелок был задержан и сейчас находится под стражей.

Как сообщает РБК-Украина, произошла стрельба в барбершопе, в результате которой пострадали пять людей, включая троих несовершеннолетних. Двое напавших зашли в барбершоп, огляделись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину. Среди раненых трое подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет.

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