ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Чехии произошел взрыв на заводе боеприпасов, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 16:20
В Чехии произошел взрыв на заводе боеприпасов, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (aktualne cz)

Взрыв и последующее возгорание произошло в пороховом корпусе завода

В городе Пардубице в Чехии на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky.

Как сообщается, инцидент произошел около 7 утра.

"Возгорание произошло в пороховом корпусе. Пожарные завершили свою работу примерно через час после сообщения о пожаре. Потом прибыла полиция, и мы сообщили о случившемся высшему руководству. Создана комиссия, чтобы разобраться в причинах инцидента", - рассказал представитель Explosia Мартин Венкл.

Четверо сотрудников завода получили серьезные ожоги и они были доставлены в специализированную больницу Праге.

"Один человек был без сознания. У него были ожоги до 90% тела. Спасатели погрузили пострадавшего в искусственный сон и подключили к вентиляции легких. Еще два человека получили незначительные ожоги", - сообщил представитель спасателей Альош Малый.

Еще один пострадавший получил ожоги 30% тела, а также был ранен в голову.

На место происшествия прибыл министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Напомним, 26 сентября во Франции в городе Руан произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия.

Кроме того, 4 сентября на территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке произошел взрыв, жертвой которого стал один шахтер.

В Ирландии задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 человек СБУ установит участников организации, которые представляли Крым в Чехии
Новости Украины ЧехияпроисшествиеВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь