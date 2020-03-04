В Южной Корее в результате взрыва на заводе пострадали 26 человек

Фото: место взрыва (Yonhap)

О причине аварии пока не сообщают

На заводе Lotte Chemical в юго-западном городе Сеосан в Южной Корее произошел взрыв, в результате которого пострадали сотрудников компании и жителей южного города Сеосан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Взрывы, которые начались у крекера с нафтой Lotte Chemical около 3 часов утра по местному времени (18:00 по Гринвичу), уже остановили. Власти заявили, что контролируют ситуацию.

Представитель Lotte Chemical сказал, что компания изучает причину аварии и точный ущерб. Компания приостановила работу семи из своих 10 объектов на заводе

Как известно, Lotte Chemical - одна из ведущих южнокорейских нефтехимических компаний.

Ранее сообщалось, что в США произошел взрыв на металлообрабатывающем предприятии в западной части Хьюстона (штат Техас), 2 человека пострадали.

РБК-Украина писало, что в городе Пардубице в Чехии на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.