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В Індії стався вибух на піротехнічній фабриці, загинули 11 людей

Автор: РБК-Україна

В індійському штаті Таміл Таду стався вибух на піротехнічній фабриці. В результаті інциденту загинули 11 людей, ще 14 людей отримали поранення.

Про це повідомляє NDTV.

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Інцидент стався на піротехнічній фабриці міста Вирудхунагар.

14 осіб були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередньою версією, причиною вибуху стало тертя при змішуванні хімікатів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив свої співчуття родичам загиблих.

"Пожежа на заводі піротехніки в Тамілнаді викликає щире співчуття. У цей скорботний час мої думки з сім'ями, що втратили людей. Сподіваюся, що всі, хто отримав поранення, швидко відновляться. У даний момент влада працює на місці, щоб надати допомогу всім постраждалим", - написав він.

Нагадаємо, раніше у Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків. В результаті події загинули щонайменше дві людини, ще 73 постраждали.

Крім того, у США стався вибух на металообробному підприємстві в західній частині Х'юстона. Тоді компанія призупинила роботу з семи своїх 10 об'єктів на заводі

Додамо, що у Південній Кореї стався вибух, в результаті якого постраждали 26 осіб.

Раніше повідомлялося, що в місті Пардубіце у Чехії на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини.

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