В Індії стався вибух на піротехнічній фабриці, загинули 11 людей

В індійському штаті Таміл Таду стався вибух на піротехнічній фабриці. В результаті інциденту загинули 11 людей, ще 14 людей отримали поранення.

"Пожежа на заводі піротехніки в Тамілнаді викликає щире співчуття. У цей скорботний час мої думки з сім'ями, що втратили людей. Сподіваюся, що всі, хто отримав поранення, швидко відновляться. У даний момент влада працює на місці, щоб надати допомогу всім постраждалим", - написав він.

Нагадаємо, раніше у Туреччині стався вибух на фабриці феєрверків. В результаті події загинули щонайменше дві людини, ще 73 постраждали.

Крім того, у США стався вибух на металообробному підприємстві в західній частині Х'юстона. Тоді компанія призупинила роботу з семи своїх 10 об'єктів на заводі

Додамо, що у Південній Кореї стався вибух, в результаті якого постраждали 26 осіб.

Раніше повідомлялося, що в місті Пардубіце у Чехії на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини.