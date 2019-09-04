В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть жертвы

В результате взрыва на фабрике фейерверков на севере Индии погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в полиции, взрыв на фабрике фейерверков произошел в северном штате Пенджаб. В результате взрыва погибли по меньшей мере 14 человек.

"Мы обнаружили 14 тел погибших", - заявил правоохранитель Мухтияр Сингх.

Отмечается, что инцидент произошел за несколько недель до индуистского фестиваля, который отмечают зажиганием миллионов фейерверков.

Пока не понятно была фабрика законным объектом или нелегальным объектом с низкими стандартами безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае в провинции Хэнань произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе. Взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньменься. В результате взрыва погибли 10 человек, еще 19 человек серьезно пострадали и пятеро считались пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что в американском штате Иллинойс произошел мощный взрыв на химическом заводе. В результате взрыва на химическом заводе в Уокигане пострадали минимум 4 человека. Все пострадавшие были госпитализированы.

Добавим, что 19 июля в центральном Китае произошел мощный взрыв на заводе, в результате чего по меньшей мере двое человек погибли. 18 человек получили ранения, еще 12 - пропали без вести.