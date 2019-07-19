На заводе в Китае произошел взрыв, есть жертвы

Иллюстративное фото (УНИАН)

Погибли по меньшей мере 2 человека, 18 получили ранения

Сегодня, 19 июля, в центральном Китае произошел мощный взрыв на заводе, в результате чего по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTV.

Также сообщается, что 18 человек получили ранения, еще 12 - пропали без вести.

В заявлении отмечается, что взрывной волной повреждены окна и двери в радиусе трех километров.

По данным Синьхуа, взрыв произошел на одном из газовых заводов в городе Има провинции Хэнань.

Причины инцидента расследуются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего погибли двое человек, еще девять получили ранения. Взрыв прогремел во время спасения работника, который попал в производственный резервуар.

Кроме того, в Китае количество жертв взрыва на химическом заводе возросло до 62 человек. Взрыв на заводе пестицидов был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии в полтора километра и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.