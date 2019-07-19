ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На заводе в Китае произошел взрыв, есть жертвы

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 19:56
На заводе в Китае произошел взрыв, есть жертвы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Погибли по меньшей мере 2 человека, 18 получили ранения

Сегодня, 19 июля, в центральном Китае произошел мощный взрыв на заводе, в результате чего по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTV.

Также сообщается, что 18 человек получили ранения, еще 12 - пропали без вести. 

В заявлении отмечается, что взрывной волной повреждены окна и двери в радиусе трех километров.

По данным Синьхуа, взрыв произошел на одном из газовых заводов в городе Има провинции Хэнань.

Причины инцидента расследуются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего погибли двое человек, еще девять получили ранения. Взрыв прогремел во время спасения работника, который попал в производственный резервуар.

Кроме того, в Китае количество жертв взрыва на химическом заводе возросло до 62 человек. Взрыв на заводе пестицидов был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии в полтора километра и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.

В Афганистане произошел взрыв возле здания полиции В Гонконге на акцию протеста вышли десятки тысяч человек
Новости Украины КитайВзрывпроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь