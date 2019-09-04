В Індії стався вибух на фабриці феєрверків, є жертви

В результаті вибуху на фабриці феєрверків на півночі Індії загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в поліції, вибух на фабриці феєрверків стався у північному штаті Пенджаб. В результаті вибуху загинули щонайменше 14 осіб.

"Ми виявили 14 тіл загиблих", - заявив правоохоронець Мухтіяр Сінгх.

Зазначається, що інцидент стався за декілька тижнів до індуїстського фестивалю, який відзначають запалюванням мільйонів феєрверків.

Наразі не зрозуміло була фабрика законним об'єктом чи нелегальним об'єктом з низькими стандартами безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї в провінції Хенань стався вибух на газопереробному заводі. Вибух стався в повітророзподільної установці на фабриці в місті Саньменься. В результаті вибуху загинули 10 осіб, ще 19 осіб серйозно постраждали та п'ятеро вважалися зниклими безвісти.

Також РБК-Україна писало, що у американському штаті Іллінойс стався потужний вибух на хімічному заводі. В результаті вибуху на хімічному заводі в Уокигані постраждали щонайменше 4 людини. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Додамо, що 19 липня в центральному Китаї стався потужний вибух на заводі, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули. 18 осіб отримали поранення, ще 12 - пропали безвісти.