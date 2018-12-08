В Индии автобус упал в ущелье, 12 человек погибли

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Еще 18 человек получили ранения

В Кашмире (Индия) автобус упал в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек и еще 18 получили ранения. Об этом заявили местные власти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Как отмечается, автобус упал в скалистое ущелье вдоль горной дороги в контролируемом Индией Кашмире.

Инцидент произошел на горной дороге к югу от города Пунч. Так, после резкого поворота автобус упал в скалистое ущелье глубиной 60 метров.

Пострадавшие были госпитализированы.

Не менее 5 человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, 25 ноября на юге Индии автобус на большой скорости слетел в канал, в результате погибли 25 школьников.

Также РБК-Украина писало, что в индийском штате Уттар-Прадеш в ущелье упал школьный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять учеников.