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В Индии упал в ущелье школьный автобус, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 10:21
Фото: ДТП (twitter.comPMOIndia)
Фото: ДТП (twitter.comPMOIndia)

В салоне находились около 20 школьников

В индийском штате Уттар-Прадеш в ущелье упал школьный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять учеников. Об этом сообщает "Синьхуа".

Отмечается, что автобус ехал по трассе Танабгаван из населенного пункта Наланда в город Музаффарнагар.

В салоне во время ДТП находились около 20 школьников. Всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.

Указано, что причина ДТП устанавливается, полиция внесет водителя автобуса в черный список за "опрометчивое и небрежное вождение", если его вина будет доказана.

Напомним, в мае в штате Висконсин (США) грузовик въехал в припаркованный на обочине школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.

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Теги публикации: ДТП, пострадавшие, Индия, автобус  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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