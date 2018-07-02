В Индии упал в ущелье школьный автобус, есть пострадавшие

В салоне находились около 20 школьников

В индийском штате Уттар-Прадеш в ущелье упал школьный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять учеников. Об этом сообщает "Синьхуа".

Отмечается, что автобус ехал по трассе Танабгаван из населенного пункта Наланда в город Музаффарнагар.

В салоне во время ДТП находились около 20 школьников. Всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.

Указано, что причина ДТП устанавливается, полиция внесет водителя автобуса в черный список за "опрометчивое и небрежное вождение", если его вина будет доказана.

Напомним, в мае в штате Висконсин (США) грузовик въехал в припаркованный на обочине школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.