В Индии автобус со школьниками упал в пропасть, есть погибшие

Иллюстративное фото (AP)

В результате происшествия погибли 25 школьников

На юге Индии автобус на большой скорости слетел в канал, в результате погибли 25 школьников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как отмечается, авария произошла в районе Мандья. Автобус двигался на высокой скорости, после чего водитель потерял контроль над транспортным средством.

"По меньшей мере 25 человек, большинство из которых - школьники, погибли после того, как автобус на скорости упал в канал на юге Индии", - говорится в сообщении.

Спасательная операция на месте аварии продолжается.

Отметим, ежегодно на индийских дорогах умирает около 150 тыс. человек, часто из-за плохо поддерживаемых дорог и транспортных средств, переполненных пассажирами.

Напомним, ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш в ущелье упал школьный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять учеников.

Как писало РБК-Украина, в мае в штате Висконсин (США) грузовик въехал в припаркованный на обочине школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.