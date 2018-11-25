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Боевики обстреляли Алеппо химическими снарядами

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 01:49
Боевики обстреляли Алеппо химическими снарядами
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Под удары попал район Халидия

Боевики обстреляли реактивными снарядами с ядовитыми газами находящийся под контролем правительства город Алеппо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SАNА.

Как сообщается, под удар снарядов с "токсичным газом" попал район Халидия, что привело к жертвам среди мирного населения. К настоящему моменту говорится о 44 пострадавших от удушья.

Так, юго-восточная и северная часть города Алеппо — довоенной экономической столицы Сирии — с 2012 года находились под контролем группировок оппозиции и исламистов. Город перешел под полный контроль правительственных сил в декабре 2016 года, после нескольких месяцев тяжелых боев.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле в результате взрыва в сирийском Алеппо по меньшей мере 20 человек погибли.

Взрыв прогремел в иранском тренировочном лагере на юге Алеппо. На место происшествия прибывают машины скорой помощи и спасательные расчеты. Как заявляет телеканал, в районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна.

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