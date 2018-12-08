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В Індії автобус впав в ущелину, 12 людей загинули

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 19:50
В Індії автобус впав в ущелину, 12 людей загинули
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Ще 18 людей отримали поранення

У Кашмірі (Індія) автобус впав в ущелину, в результаті чого загинули щонайменше 12 людей і ще 18 отримали поранення. Про це заявила місцева влада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Як наголошується, автобус впав в скелясте ущелині уздовж гірської дороги в контрольованому Індією Кашмірі.

Інцидент стався на гірській дорозі на південь від міста Пунч. Так, після різкого повороту автобус впав в скелясту ущелину завглибшки 60 метрів.

Постраждалі були госпіталізовані.

Не менше 5 осіб перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, 25 листопада на півдні Індії автобус на великій швидкості злетів у канал, в результаті загинули 25 школярів.

Також РБК-Україна писало, що в індійському штаті Уттар-Прадеш в ущелину впав шкільний автобус, в результаті чого постраждали щонайменше п'ять учнів.

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