Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно: названа дата

В Украине хотят проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта. Так, 1 июня глава Минсоцполитики Марина Лазебная обсудила с миссией Международного валютного фонда в Украине реформирование пенсионной системы.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Марина Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 года законодательно восстановить 1 марта, как дату для проведения ежегодной индексации пенсий. Это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы", - указано в сообщении.

Специалисты миссии МВФ в свою очередь заявили о важности такой инициативы.

Кроме того, фонд поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем. Но, отметили в МВ, нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для внедрения реформы.

Напомним, в интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко заявил, что предложение премьер-министра Дениса Шмыгаля о введении накопительного уровня пенсии может быть предметомом дискуссии.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.