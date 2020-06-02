Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно: названа дата

В Україні хочуть проводити індексацію пенсій щорічно 1 березня. Так, 1 червня глава Мінсоцполітики Марина Лазебна обговорила з місією Міжнародного валютного фонду в Україні реформування пенсійної системи.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Марина Лазебна підкреслила необхідність з 2021 року законодавчо відновити 1 березня, як дату для проведення щорічної індексації пенсій. Це дозволить забезпечити належне прогнозування потреби у видатках на пенсійні програми", - вказано у повідомленні.

Фахівці місії МВФ своєю чергою заявили про важливість такої ініціативи.

Крім того, фонд підтримує впровадження накопичувальних пенсійних систем. Але, зазначили в МВФ, потрібно переконатись, що будуть створені необхідні умови для запровадження реформи.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що пропозиція прем'єр-міністра Дениса Шмигаль про введення накопичувального рівня пенсії може бути предметом дискусії.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль заявив, що накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися з 1 січня 2021 року.