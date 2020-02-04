Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на початку 2020

Фото: Авдіївський коксохім (РБК-Україна)

Очікування підприємців погіршуються чотири місяці підряд

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, оприлюднені на сайті НБУ.

Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.

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Як зазначає автори дослідження, зниження результатів операційної діяльності очікували підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування. Досить слабо оцінили перспективи січня підприємства будівництва.

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Національний банк України провів опитування 8-27 січня 2019 року серед менеджерів 171 підприємств.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічних можливостей населення України, який вимірює Центр Разумкова, у грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником за винятком зимових місяців.

Нагадаємо, Індекс споживчих настроїв компанії Info Sapiens в Україні у грудні 2019 року склав 92,2 п., що на 0,5 п. вище, ніж в листопаді.