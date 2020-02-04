ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на початку 2020

Новини » Економіка     04.02.2020 - 10:59
Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на початку 2020
Фото: Авдіївський коксохім (РБК-Україна)

Очікування підприємців погіршуються чотири місяці підряд

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, оприлюднені на сайті НБУ.

Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.

Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на початку 2020

bank.gov.ua

Як зазначає автори дослідження, зниження результатів операційної діяльності очікували підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування. Досить слабо оцінили перспективи січня підприємства будівництва.

Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на початку 2020

bank.gov.ua

Національний банк України провів опитування 8-27 січня 2019 року серед менеджерів 171 підприємств.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічних можливостей населення України, який вимірює Центр Разумкова, у грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником за винятком зимових місяців.

Нагадаємо, Індекс споживчих настроїв компанії Info Sapiens в Україні у грудні 2019 року склав 92,2 п., що на 0,5 п. вище, ніж в листопаді.

Зростання у базових галузях економіки України за 2019 рік скоротилося майже в 3 рази НБУ оцінив зростання економіки України в 2019 році
Новини України Національний банк Українибанкипромпроизводство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся