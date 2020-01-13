Потребительские настроения украинцев немного улучшились в конце 2019

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В связи с рекордным укреплением курса гривны к доллару граждане поверили в национальную валюту

Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2019 года составил 92,2 п., что на 0,5 п. выше, чем в ноябре. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния уменьшился на 2,1 п., составив 85,0. Индекс экономических ожиданий вырос на 2,2 п. и составил 97,0.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 124,0, что на 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий упал до 180,6, что на 5,0 п. меньше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 13,6 п. - до значения 112,3.

"В декабре 2019 целом индекс потребительских настроений не изменился по сравнению к ноябрю. Однако отдельные его субиндексы имеют разнонаправленную динамику. С одной стороны, улучшились ожидания относительно развития экономики после их ухудшения в ноябре. С другой стороны, второй месяц подряд снижаются индекс ожиданий относительно собственного дохода (в группах среднего и выше среднего дохода) и индекс целесообразности делать крупные покупки (в группе выше среднего дохода)", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Как сообщало РБК-Украина, значение Индекса экономических возможностей населения Украины, который измеряет Центр Разумкова, в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что на сегодняшний день экономика Укираины находится в лучшем состоянии за все годы независимости.