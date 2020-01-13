ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потребительские настроения украинцев немного улучшились в конце 2019

Новости » Экономика     13.01.2020 - 12:53
Потребительские настроения украинцев немного улучшились в конце 2019
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В связи с рекордным укреплением курса гривны к доллару граждане поверили в национальную валюту

Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2019 года составил 92,2 п., что на 0,5 п. выше, чем в ноябре. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния уменьшился на 2,1 п., составив 85,0. Индекс экономических ожиданий вырос на 2,2 п. и составил 97,0.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 124,0, что на 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий упал до 180,6, что на 5,0 п. меньше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 13,6 п. - до значения 112,3.

Потребительские настроения украинцев немного улучшились в конце 2019

"В декабре 2019 целом индекс потребительских настроений не изменился по сравнению к ноябрю. Однако отдельные его субиндексы имеют разнонаправленную динамику. С одной стороны, улучшились ожидания относительно развития экономики после их ухудшения в ноябре. С другой стороны, второй месяц подряд снижаются индекс ожиданий относительно собственного дохода (в группах среднего и выше среднего дохода) и индекс целесообразности делать крупные покупки (в группе выше среднего дохода)", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Как сообщало РБК-Украина, значение Индекса экономических возможностей населения Украины, который измеряет Центр Разумкова, в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что на сегодняшний день экономика Укираины находится в лучшем состоянии за все годы независимости.

Экономические возможности украинцев существенно сократились во второй половине 2019 Украинцы дали прогноз курса доллара на 2020 год
Новости Украины опроспотребители
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь