Сотня Трампа. Якими будуть перші укази 47-го президента США

Очікується, що у перші свої дні на посаді президента США Дональд Трамп видасть щонайменше сотню указів. Найімовірніше, перші рішення 47-го президента США будуть стосуватися мігрантів, посилення кордону з Мексикою, боротьби з інфляцією та інших питань.

Що відомо про можливі перші укази Трампа після повернення в Білий дім, - в матеріалі РБК-Україна .

У свої перші сто днів президентства Джо Байден, який залишає Білий дім, видав 42 укази, половина з яких – скасовували рішення попередньої адміністрації. Тобто – тоді ще 45-го президента США Дональда Трампа.

Скасування указів, більшість яких стосувались міграції, Байден пояснив тим, що вони були наслідками "поганої політики" Трампа. Ймовірно, тепер Трамп "віддячить" своєму попереднику тим же.

Обраний президент США вже пообіцяв, що "змусить голови йти обертом" від швидкості ухвалення рішень відразу ж після інавгурації. А його команда анонсувала щонайменше сотню указів, які будуть видані у перші дні президентства. Ці укази вже розробляються.

Мігранти та захист південного кордону

За даними Reuters, багато перших указів Трампа будуть спрямовані на посилення імміграційного контролю та виконання обіцянки про масштабну депортацію нелегальних мігрантів зі США.

Очікується, що Трамп надасть федеральним службам більше повноважень для арештів нелегалів без кримінального минулого, збільшить кількість військових на кордоні з Мексикою та відновить будівництво стіни. Щоб отримати кошти на це, Трамп може оголосити надзвичайний стан через нелегальну імміграцію.

Крім того, Трамп планував скасувати тимчасові програми Байдена, які дозволили сотням тисяч мігрантів з певних країн легально в'їхати на гуманітарних підставах і отримати дозвіл на роботу в США.

Фото: перші укази Трампа можуть стосуватися нелегальних мігрантів (Getty Images)

Ще одним рішенням 47-го президента щодо міграційної політики може стати скасування автоматичного надання громадянства тим, хто народився в США від батьків-нелегалів.

Однак ця ініціатива Трампа може постати перед юридичними труднощами, оскільки йде в розріз з 14-ю поправкою Конституції США, яка передбачає надання громадянства всім народженим чи натуралізованим в США. Цей принцип діє в США вже понад 150 років.

Окрім указу, для скасування цього принципу Трампу буде потрібно, щоб штати погодились на національний з’їзд або дві третини голосів "за" для підтримки пропозиції в Конгресі, яку потрім потрібно буде затвердити трьома чвертями законодавчих зборів штатів, з яких Республіканська партія контролює лиш трохи більше половини. Якщо простіше – зробити це можливо лише в теорії.

Помилування учасників штурму Капітолія

Американські президенти мають широкі повноваження на помилування людей, яких засудили за федеральні злочини, та скасування їхніх термінів ув’язнення. Хоча у промовах до та після виборів Трамп не обіцяв помилування учасникам штурму Капітолія, який стався 6 січня 2021 року, у кількох своїх інтерв’ю він не виключав такої можливості.

Помилувати можна як вже засуджених, так і тих, щодо кого слідство ще триває. Однак наразі не зрозуміло, хто зрештою отримає помилування від Трампа. Сам же обраний президент заявляв, що "схильний помилувати багатьох з них", але не може сказати про кожного окремо.

Фото: Трамп може помилувати учасників штурму Капітолія (Getty Images)

Майбутня речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначала, що Трамп буде ухвалювати рішення щодо "кожного конкретного випадку" після того, як повернеться до Білого дому. На сьогодні в США через січневі події біля Капітолія арештовано понад 1500 людей, понад 750 з яких були засуджені за різноманітні злочини – від проникнення в Капітолій до нападу на поліцейських та підбурювання до змови.

Трамп і сам є фігурантом справи щодо штурму Капітолія. Йому закидають те, що саме він спровокував насильство на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Тому не можна виключати, що Трамп помилує і самого себе, що передбачено його повноваженнями, хоча і стане першим подібним випадком в історії США.

Вихід з ВООЗ та Паризької кліматичної угоди

Ще у грудні минулого року Financial Times писала про наміри команди Трампа знову вивести США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я. Перший вихід США з організації відбувся також за Трампа – у травні 2020 року на тлі пандемії COVID-19. Повернулись США до ВООЗ вже за президентства Байдена.

Повторний вихід США залишить ВООЗ без найбільшого джерела фінансування (у 2022-23 роках частка США складала близько 16% від всього фінансування організації) та вплине на здатність реагувати на глобальні кризи.

У команді Трампа хочуть, щоб він розпочав процес виходу з ВООЗ відразу ж у день інавгурації.

Фото: у день інавгурації Трамп може почати вихід США з ВООЗ (Getty Images)

Також Трамп хоче вийти з Паризької кліматичної угоди. Як і у випадку з ВООЗ, він вже робив це під час першого президентського терміну, але Байден повернув США до цього міжнародного договору.

Як розповідало видання The New York Times, команда Трампа вже підготувала відповідні укази, а також укази для зменшення територій, які охороняються законом як національні пам'ятки, щоб дозволити більше видобутку корисних копалин та буріння.

Енергетика

Вихід з Паризької кліматичної угоди дозволить новій адміністрації США не виконувати обмеження на викиди вуглецю, а також зробити пріоритетним видобуток нафти та газу в США.

Очікується, що Трамп також скасує програми адміністрації Байдена з підтримки електромобілів та зарядних станцій, а ще посилить заходи для блокування імпорту автомобілів, компонентів і матеріалів для акумуляторів з Китаю.

Також під скасування можуть потрапити кліматичні програми Байдена щодо електростанцій, пауза в експорті скрапленого природного газу та винятки, через які в Каліфорнії та інших штатах можуть бути більш жорсткі правила щодо забруднення навколишнього середовища.

Тарифи та мита

Один із кроків, який Трамп може зробити після інавгурації або в перші дні свого другого президентського терміну – це виконати свої погрози щодо підвищення тарифів на імпортні товари з найбільших торгівельних партнерів США. Це, на його думку, допоможе прискорити економічне зростання Америки.

"Я дуже вірю в тарифи. Я думаю, що тарифи - це найкрасивіше слово. Я думаю, що вони красиві. Це зробить нас багатими", – говорив Трамп в одному зі своїх інтерв’ю.

Фото: Трамп може запровадити тарифи проти Канади (Getty Images)

Наразі незрозуміло, якими будуть ці майбутні тарифи, але сам Трамп озвучував плани у принаймні 10% загального тарифу на імпортні товари та 60% податку на імпорт товарів з Китаю. Крім того, Трамп обіцяв накласти 25-відсоткові мита та Мексику (за мігрантів та наркотики, які через неї потрапляють в США) та Канаду (за нездатність вирішити питання торгівлі та імміграції).

Погрози в бік Канади навіть переросли в публічний конфлікт між Трампом, його командою та канадським прем’єром Трюдо. Трамп неодноразово жартував, що Канаді для розв'язання проблем варто стати 51-м американським штатом, а наближений до нього мільярдер Ілон Маск, взагалі назвав канадського прем’єра "дівчам".

Для збору доходів від тарифів Трамп хоче створити нову Службу зовнішніх доходів. Про такі наміри він вже встиг оголосити у власній соціальній мережі Truth Social. Проте, якою буде її структура, наразі незрозуміло, але інсайдери припускають, що Трамп просто перейменує вже наявний підрозділ в Міністерстві фінансів.

Аборти

Трамп вже встиг пообіцяти, що після повернення в Білий дім, скасує рішення Байдена, які стосувалися єдиної національної програми планування сім’ї Title Х.

Під час першого терміну Трамп заборонив постачальникам медичних послуг в Title X згадувати при пацієнтах про аборти, пропонувати їм або навіть відповідати на питання пацієнтів про них. Це призвело до того, що низка американських штатів вийшла з програми. Ця політика була скасована у перші місяці президентства Байдена.