Що говорив Трамп про Україну і Зеленського і чи змінилася риторика за 10 років: головні заяви

Сьогодні Дональд Трамп вдруге стане президентом США. Його дії на посаді вже найближчим часом матимуть величезний вплив на перебіг російсько-української війни та її можливе завершення.

РБК-Україна розповідає, як змінювалися погляди Трампа на відносини з Україною та її керівництвом за час його перебування в політиці.

ЗМІСТ

Перший термін Трампа

Контакти з українським керівництвом у Трампа були ще під час його першого президентського терміну у 2017-2021 роках. Хоча в ході передвиборчої кампанії-2016 він відверто заявляв, що Україна йому не цікава.

"Увійде (Україна до НАТО, – ред.) чи не увійде, мені все одно. Увійде – чудово. Не увійде – чудово…", – заявив Трамп влітку 2016-го у відповідь на питання про свою підтримку української інтеграції в НАТО.

Згодом під шквалом критики Трамп дещо відкоригував свою точку зору і навіть виступив на форумі "Ялтинська європейська стратегія", де визнав, що Україна не отримує від світу підтримки, якої заслуговує.

"У мене є таке відчуття, що люди з різних частин Європи повинні об’єднатися, аби допомогти Україні. Мені не здається, що Україна отримує гідну повагу від інших частин Європи. Але Україна цілковито заслуговує цієї поваги, вона довго це доводила. Отож про Німеччину йдеться чи про інші країни, я не думаю, що ви отримуєте підтримку, якої потребуєте", – заявив Трамп.

Під час першого президентства Трампа відносини з Україною не були пріоритетом для США. З одного боку, новий господар Білого дому довгий час розбирався з внутрішньою кухнею американської політики, з іншого – для нього існували інші пріоритети: Китай, Євросоюз, Іран, Північна Корея. Разом з тим, Трамп став першим президентом США, який надав Україні летальну зброю: снайперські гвинтівки, джавеліни, радари.

Імпічмент Трампу та Зеленський

Увага до України у США різко зросла в 2019 році – в контексті імпічменту Трампу, який намагалися організувати представники Демократичної партії в Конгресі. У липні 2019 року відбулася телефонна розмова Трампа із новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї Трамп нібито попросив Зеленського активізувати розслідування проти Хантера Байдена – сина Джо Байдена, який тоді був суперником Трампа на виборах.

Трампу були висунуті звинувачення про зловживання владою і тиск на президента України, щоб схилити його до втручання в наступні американські вибори.

Під час тих подій Зеленський намагався займати максимально нейтральну позицію і заперечував факт тиску на нього з боку Трампа. Тоді американський президент втримався у своєму кріслі, однак за численними свідченнями, він зачаїв на Україну та Зеленського особисто глибоку образу, адже саме вони (за логікою самого Трампа) стали для нього джерелом тривалих проблем.

Та вже за кілька років Трамп похвалив дії Зеленського в тій ситуації.

“Він (Зеленський – ред.) чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці “яструби” з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось “не знає”, “не впевнений”. Але він був як зі сталі, він сказав: “Президент Трамп не скоїв нічого неправильного”, - заявив Дональд Трамп напередодні зустрічі із Зеленським 27 вересня 2024 року.

Передвиборча кампанія 2024 року

В ході передвиборчої кампанії минулого року Трамп відзначився цілою низкою заяв щодо України, втім, як правило, не дуже конкретних. Головним чином Трамп критикував політику чинного президента Байдена, використовуючи Україну більше як привід.

Під час дебатів з Байденом у червні Трамп заявив, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки не поважав Байдена, який "показав свою слабкість" під час хаотичного виводу американських військ з Афганістану.

"Це був жахливий сором, найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін побачив це, він сказав: "Знаєте що, я думаю, ми зайдемо", – сказав Трамп і додав, що якби президентом був він, цього ніколи не сталося б". Згодом тезу про те, що за його президентства масштабна російсько-українська війна ніколи б не почалася, Трамп повторював за кожної зручної нагоди.

Інший напрямок його риторики – критика допомоги Україні. Зокрема, Трамп неодноразово заявляв, що замість фінансування Києва, США потрібно використовувати кошти на власні потреби. Водночас від нього звучали заяви про необхідність надавати Україні не пряму допомогу, а кредити. Крім того, він виступає за те, аби тягар фінансування України більше брали на себе європейські країни.

Та мабуть найбільш відоме висловлювання Трампа щодо України стосується завершення війни "за 24 години".

"Буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну і Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин", – заявив Трамп на одному з мітингів.

Ближче до президентських виборів Трамп, однак, дещо змінив риторику. Спочатку він заявляв, що закінчить війну Росії проти України "дуже швидко". А після перемоги на виборах він взагалі уникає конкретних часових дедлайнів. За словами Трампа, у нього з'явилося розуміння, що завершити війну буде складніше, ніж припинити конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем на Близькому Сході.

"Я думаю, насправді ситуація з Росією та Україною буде складнішою", – сказав Трамп, коментуючи врегулювання у Секторі Газа під час прес-конференції в грудні.

У своїх виступах на тему російсько-української війни Трамп згадував і про можливі методи впливу на Київ та Москву. Зокрема, він прямо погрожував Путіну обвалити ціни на нафту до 40 доларів, а Зеленському – давав зрозуміти, що за його каденції військова допомога Україні може бути припинена.

Втім, як детально писало РБК-Україна, наразі у команди Трампа немає чіткого бачення, як завершити війну Росії проти України.