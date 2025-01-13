Трамп і його команда. Хто стане ключовими фігурами в адміністрації нового президента США

20 січня Дональд Трамп вдруге стане президентом США й одразу почне формування своєї команди. Але кандидати на ключові посади, зокрема й важливі для України, вже відомі.

РБК-Україна розповідає, хто увійде в команду Трампа та що вони вже встигли заявити на тему війни в Україні.

ЗМІСТ

Кандидати, яких Трамп призначає одноосібно

Президент США має право призначати окремих топ-функціонерів самостійно. Хоча офіційно вони обіймуть посади тільки після інавгурації Трампа 20 січня, вже зараз номінанти розпочали свою публічну активність, зокрема і пов'язаних з Україною питаннях.

Майк Волц – радник з питань нацбезпеки

Має досвід війни в Афганістані у силах спецоперацій. Протягом останніх років був конгресменом з Флориди. Після повномасштабного вторгнення РФ Волц приїздив до Києва в складі конгресових делегацій, а також голосував за законопроекти щодо допомоги Україні.

У ролі майбутнього радника Трампа з питань національної безпеки він вже долучений до перемовин щодо закінчення війни Росії проти України. При цьому 23 грудня в інтерв'ю The Sunday Special Волц заявив про необхідність залучення всіх сторін до переговорів.

"Частина моєї роботи і роботи нашої команди – визначити, хто буде за столом, як привести людей до столу переговорів, а потім виробити рамки угоди, яка найкращим чином відповідає нашим інтересам", – сказав майбутній радник Трампа.

Ілон Маск і Вівек Рамасвамі – Департамент ефективності уряду

Обоє – консервативні підприємці, працюють у сфері високих технологій. Очолять спеціально створений "Департамент урядової ефективності" (DOGE). Їх завдання – з одного боку оптимізувати роботу державного апарату, з іншого – зменшити вплив так званої "глибинної держави", яка часто блокувала ініціативи Трампа під час його першого терміну.

Ілон Маск, мільярдер південно-африканського походження, також залучений до інших процесів у оточенні Трампа, зокрема до низки інших призначень та міжнародних переговорів. Протягом останніх тижнів почав кампанію на підтримку популістських рухів у Європі і Канаді.

Маск на початку 2022 року надав Україні системи "Старлінк". Водночас він регулярно заявляє про необхідність завершення війни, без жодних акцентів на збереження територіальної цілісності України, періодично бізнесмен тролить українського президента Володимира Зеленського у своїй соцмережі Х.

Рамасвамі – підприємець індійського походження із радикальними поглядами щодо зовнішньої політики. Заявляв про припинення війни за рахунок інтересів України. Після призначення, на відміну від Маска, концентрується на внутрішній політиці і практично не коментує події у світі.

Вівек Рамасвамі (фото: Getty Images)

Кіт Келлог – спецпредставник з питань України та Росії

Генерал-лейтенант у відставці. Відвідував Україну після повномасштабного вторгнення. Був автором одного з попередніх планів закінчення війни, ще під час передвиборчої кампанії Трампа.

Келлог регулярно робить заяви щодо планів закінчення війни Росії проти України. Однак, у більшості з них мало конкретики. Висловлював підтримку рішенню дозволити удари американською зброєю вглиб території Росії.

У січні очікувався візит Келлога до України, аби ознайомитися із ситуацією, та поки що його поїздка відкладається. Натомість він заявив, що протягом ста днів після інаугурації Трампа намагатиметься знайти шляхи завершення війни в Україні.

Сьюзан Вайлз – голова апарату Білого дому

Вайлз керувала виборчою кампанією Трампа. А в Білому домі буде займатися персоналом, контролювати доступ сторонніх осіб до президента США, а також вести переговори від його імені з Конгресом та представниками виконавчої влади.

В інтерв'ю виданню Axios вона зазначила, що найбільш критичний період для команди Трампа буде між інавгурацією та проміжними виборами у Конгрес 2026 року. Протягом цих двох років республіканці матимуть повний контроль над Конгресом і карт-бланш щодо змін в країні. Вайлз заявила, що план на цей період включає "швидкий старт і збереження цього темпу разом із очікуванням досконалості щодня".

Кандидати, яких буде затверджувати Сенат США

Низку важливих призначень у команді Трампа має затвердити Сенат США після інавгурації. І це зовсім не формальна процедура. Приміром, кандидат у генеральні прокурори Метт Гетц був змушений відмовитися від номінації після того, як навіть прихильники Трампа заявили протест проти цього призначення. Гетц був фігурантом кількох скандалів, зокрема, його звинувачували у причетності до секс-торгівлі.

Слухання в Сенаті США щодо затвердження кандидатур на ключові посади в адміністрації Трампа стартують цього тижня. Потенційні посадовці адміністрації будуть опитані щодо їхнього минулого та кваліфікації для посади. Це частина стандартної процедури перевірки перед тим, як сенатори мають їх затвердити.

Марко Рубіо – державний секретар

Сенатор від Флориди. Працював в органах державної влади на різних рівнях понад 25 років, з них останні 13 – у Сенаті. Рубіо вирізняється переважно "яструбиними" поглядами в питаннях національної безпеки та зовнішньої політики.

Давній прихильник жорсткої політики щодо Китаю та Росії. Раніше був прихильником підтримки України, однак по мірі входження в орбіту Трампа змінив свою позицію на більш скептичну, відповідно до поглядів Трампа. Очікується, що Рубіо затвердять без проблем

Піт Хегсет – міністр оборони

Кандидатура Хегсета – одна з тих, чиє призначення було під питанням. Перед номінацією він був телеведучим і не мав управлінського досвіду. Тож у сенаторів були сумніви щодо його кваліфікації. Крім того, Хегсет потрапив під критику через звинувачення в сексуальних домаганнях та зловживанні алкоголем.

Однак, за даними CBS News, лідер більшості в Сенаті Джон Тун приватно сказав Трампу, що він вважає, що Хегсет матиме достатньо голосів для затвердження на посаді. Для цього команда Трампа доклала значних публічних і непублічних зусиль. Серед іншого, Хегсет заявив, що не буде вживати алкоголь, якщо стане міністром оборони.

Піт Хегсет (фото: Getty Images)

На початку 2022 року Хегсет називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Україні. Однак чіткої позиції щодо України Хегсет не має. Імовірно, він буде орієнтуватися на думку Трампа.

Джон Реткліфф – директор ЦРУ

Був у 2020-2021 рр. директором національної розвідки США – координуючої структури, яка збирає та узагальнює для президента дані окремих спецслужб.

Вважається особисто відданим Трампу. Реткліфф на початку 2022 року зробив низку проукраїнських заяв, однак наразі його позиція стосовно України невідома.

Нинішній директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю National Public Radio повідомив, що уже мав кілька розмов з наступником – Реткліффом – і пообіцяв йому, що забезпечить "максимально плавний перехід справ".

Говард Лутнік – міністр торгівлі

Серед іншого, Лутнік відповідатиме за "торгові війни", які вже анонсував Трамп, аби посилити американську економіку – проти Китаю, Євросоюзу, а також Канади. Лутнік особисто лояльний до Трампа, він прихильник впровадження тарифів проти імпорту з інших країн. Однак його затвердження під питанням через можливий конфлікт інтересів.

Лутнік є головою ради директорів і генеральним директором інвестиційної фірми Cantor Fitzgerald, яка працює у багатьох секторах, починаючи від комерційної нерухомості та закінчуючи криптовалютами.

Скотт Бессент – міністр фінансів

Буде контролювати найбільший у світі ринок облігацій, збір податків США та економічні санкції. Крім того, відіграє важливу роль у наданні Україні коштів із заморожених російських активів.

Засновник і гендиректор хедж-фонду Key Square Group. Вважається, що Бессент може виступати проти запровадження надмірних торгових тарифів і таким чином балансувати вплив Лутніка. В інших питаннях, щодо України, навряд чи діятиме самостійно.