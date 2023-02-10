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Інакше геноцид не зупинити. Подоляк закликав світ передати ЗСУ необхідну зброю

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби Росія декілька разів вдалась до ракетних ударів по українських містах. Нашим воїнам необхідно більше зброї, аби зупинити геноцид ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника Офісу президента Михайла Подоляка.

Подоляк закликав світ припинити вагатись й почати приймати швидкі та ключові рішення.

"Всю ніч і ранок РФ завдавала ударів по містах України. Наміри РФ ті ж самі: масові руйнування та вбивства. Досить розмов і політичних вагань. Лише швидкі ключові рішення: ракети дальнього радіуса дії, винищувачі, оперативна логістика постачання для України. Інакше геноцид не зупинити", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, наші воїни в поточному році отримають всю необхідну зброю, в тому числі далекобійні ракети та штурмову авіацію.

Наразі по усій території України масштабна повітряна тривога, росіяни випустили десятки ракет. Агентство розкриває усі подробиці масованого обстрілу ворога.

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