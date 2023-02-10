Иначе геноцид не остановить. Подоляк призвал мир передать ВСУ необходимое оружие

В течение суток Россия несколько раз прибегла к ракетным ударам по украинским городам. Нашим воинам необходимо больше оружия, чтобы остановить геноцид противника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника Офиса президента Михаила Подоляка.

"Всю ночь и утро РФ наносила удары по городам Украины. Намерения РФ те же: массовые разрушения и убийства. Достаточно разговоров и политических колебаний. Лишь быстрые ключевые решения: ракеты дальнего радиуса действия, истребители, оперативная логистика поставок для Украины. Иначе геноцид не остановить", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, наши воины в текущем году получат все необходимое оружие, в том числе дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию.

По всей территории Украины масштабная воздушная тревога, россияне выпустили десятки ракет. Агентство раскрывает все подробности массированного обстрела врага.

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