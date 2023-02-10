RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иначе геноцид не остановить. Подоляк призвал мир передать ВСУ необходимое оружие

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток Россия несколько раз прибегла к ракетным ударам по украинским городам. Нашим воинам необходимо больше оружия, чтобы остановить геноцид противника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк призвал мир прекратить колебаться и принимать быстрые и ключевые решения.

"Всю ночь и утро РФ наносила удары по городам Украины. Намерения РФ те же: массовые разрушения и убийства. Достаточно разговоров и политических колебаний. Лишь быстрые ключевые решения: ракеты дальнего радиуса действия, истребители, оперативная логистика поставок для Украины. Иначе геноцид не остановить", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, наши воины в текущем году получат все необходимое оружие, в том числе дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию.

По всей территории Украины масштабная воздушная тревога, россияне выпустили десятки ракет. Агентство раскрывает все подробности массированного обстрела врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОфис президента