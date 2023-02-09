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Україна у 2023 році отримає всю потрібну зброю, включно з ракетами та літаками, - Подоляк

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 18:42
Україна у 2023 році отримає всю потрібну зброю, включно з ракетами та літаками, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Для фіналізації війни у 2023 році Україна матиме всю необхідну зброю, в тому числі далекобійні ракети та штурмову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що сьогодні питання дальнобійної артилерії на 150 кілометрів вже перебуває в узгодженому пакеті, але потрібні ракети на 200 кілометрів і далі, аби ЗСУ могла знищувати стратегічну інфраструктуру ворожої армії, її забезпечення ресурсами і накопичення них на цьому етапі війни, в тому числі в Криму.

"Це ключова переговорна опція, на якій наполягає і президент Володимир Зеленський, і всі наші переговорні делегації. Друга складова - авіація, насамперед штурмова, оскільки ми проводимо деблокаду своїх територій і здійснюємо контрнаступальні дії. Тому нам потрібно обов'язково це все підтримати з повітря, щоб мінімузувати втрати, захистити техніку, про яку ми вже домовилися", - пояснив радник.

Подоляк підкреслив, що вважає не дуже коректним, коли щойно напрацьована європейська танкова коаліція, яка починає логістичні процедури і щодо навчання, і щодо передачі техніки, і щодо формування ремонтної бази, ультимативно запитувати: то коли ж буде авіація.

"Повірте мені: і авіація, і далекобійні ракети точно будуть, але це опції переговорів, які наразі вкрай інтенсивні. Потрібно постійно говорити, чому саме на цьому етапі та які види зброї нам потрібні, інакше ця війна затягуватиметься", - запевнив представник Офісу президента.

Він зауважив, що в Європі є повне розуміння того, наскільки важливо пришвидшити фіналізацію війни, щоб Росія не могла перевести все у затяжний конфлікт, зафіксувати умовно не де-юре, а де-факто якусь нову лінію розмежування з активними оборонними ешелонами.

"Саме таким чином вони прагнуть затягувати війну на рік, на два, на три, аби нищити й надалі українську державність. Наші партнери, виходячи з аналітики цього етапу війни, чітко розуміють, що нам потрібно зараз - далекобійні ракети і штурмова, винищувальна авіація. І я думаю, що у дуже короткий проміжок часу ми уже будемо мати логістичне розуміння, коли та яку техніку ми отримаємо. І саме у 2023 році", - наголосив Подоляк.

Днями РБК-Україна повідомляло, що, за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, питання відправки Україні ударних винищувачів F-16 вирішиться протягом тижнів.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що у країни не має табу на постачання винищувачів Україні, однак зазначив, що вони не отримували таких запитів.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначитися, які бойові літаки можна передати Україні.

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