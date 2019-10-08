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Имя нового соперника Усика будет объявлено в ближайшее время, - промоутер

Новости » Спорт    08.10.2019 - 16:26
Имя нового соперника Усика будет объявлено в ближайшее время, - промоутер
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Команда украинца знала о возможном допинге оппонента

Команда бывшего абсолютного чемпиона тяжелого веса Александра Усика начала поиск нового соперника еще на прошлой неделе. Об этом на официальной страничке K2 Promotions в Facebook заявил промоутер украинца Александр Красюк.

Ранее сообщалось, что Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов. Тест показал наличие в его организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин. Сам нидерландский боксер отверг обвинения в употреблении допинга.

"У нас имелась сомнительная информация об этом еще на прошлой неделе, поэтому мы еще тогда провели переговоры с несколькими оппонентами о возможной замене. Имя нового соперника будет оглашено в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Отметим, Усик завершил подготовку к поединку и прибыл в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. На поединок почти не осталось билетов в свободном доступе.

Один из промоутеров Усика Эдди Хирн сказал, что уже ведет переговоры с тремя-четырьмя боксерами на замену Спонгу, чтобы поединок украинца все же состоялся.

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