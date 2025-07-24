Імпортує війну до Європи: Сійярто вигадав сміховинні причини не брати Україну до ЄС

Сійярто підтвердив, що Угорщина виступає проти вступу України до ЄС, оскільки цей крок нібито принесе Євросоюзу тільки війну. Такого сценарію, мовляв, ніхто не бажає, тому поточний стан України нібито тільки послабить блок.

"Україна точно не зробить Європейський Союз сильнішим, навпаки. Країна, яка веде війну, імпортує саму війну до Європейського Союзу, чого ми не хочемо. Поточний стан України практично послабить Європейський Союз", - заявив він.

Окрім того, Сійярто назвав "несправедливим" виділення мільярдів євро на підтримку України. Представник країни, яка є найбільш дотаційною серед усіх членів ЄС, додав, що "гроші угорських платників податків" не повинні витрачатися на допомогу Києву.

"Щодо нас, ми не хочемо, щоб гроші угорських платників податків надходили до України. Тому за нинішніх обставин ми точно не підтримуємо вступ України до Європейського Союзу", - сказав міністр.

При цьому Сійярто зазначив, що Угорщина є головним постачальником електроенергії в Україну. Будапешт, окрім цього, допомагає українським біженцям. Проте він не стане підтримувати членство України в ЄС.

"Ви кажете, що ми не підтримуємо Україну, але ми допомагаємо Україні, у будь-якому разі. Але ми не готові зруйнувати Угорщину. Угорський народ вже надто довго платить ціну цієї війни, хоча ми не несемо жодної відповідальності. Це зовсім не наша війна", - додав міністр.