До кінця року мають бути відкриті всі кластери щодо вступу України до ЄС, - Стефанішина

Усі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС мають бути відкриті до кінця 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

"До кінця цього року мають бути відкриті всі переговорні напрямки, і це вже питання політичне, оскільки це переговори, це зобов'язання, це робота парламенту, яка має бути спланована, робота уряду. На сьогодні майже 4 тисячі людей задіяні в переговорних командах за всіма напрямками, тому ця умова нікуди не зникає", - сказала Стефанішина.

За її словами, зараз обговорюється лише дата, коли буде відкритий перший фундаментальний блок переговорів. Це основне політичне рішення.

Як зазначила віцепрем'єр, далі будуть більш технічні рішення.

"Із Данським головуванням (з 1 липня Данія розпочала головування у Раді ЄС - ред.) ми домовилися, що це буде забезпечено, як тільки будуть відкриті перші перемовини. До 1 січня відкриємо всі кластери", - запевнила Стефанішина.

При цьому вона зауважила, що для відкриття переговорів не потрібні всі 27 голосів країн ЄС.

"Це була практика попередніх років, і сьогодні жоден з основних документів ЄС не передбачає зобов'язання ухвалювати це рішення одноголосно. Тому ми працюємо зараз в цьому напрямку, і дійсно абсолютно є логічною теза новообраного польського лідера, тому і є формат переговорів, а не лише політичне рішення про вступ", - додала віцепрем'єр.

За її словами, намагання Угорщини блокувати відкриття кластерів про переговори про вступ України в ЄС стало "поштовхом" для пошуку інших рішень.

"Стало зрозуміло, що ні договір про створення ЄС, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської Ради, не мають зобов'язань, щоб це було одноголосне рішення. Одноголосне рішення стосується лише закриття переговорів або закриття певних напрямків", - пояснила Стефанішина.

За словами віцепрем'єра, переговори передбачають дискусії щодо умов українського членства майже за 35 напрямками - від питань стандартів в окремих сферах до базових налаштувань державності в країні, яка прагне стати членом ЄС.

"Ми виконали всі умови щодо відкриття половини всіх наших переговорних напрямків, починаючи з базових, основ членства в Європейському Союзі. І готові відкривати вже в липні всі три кластери або починати з першого кластера разом з Молдовою", - зазначила Стефанішина.