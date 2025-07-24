Импортирует войну в Европу: Сийярто придумал смехотворные причины не брать Украину в ЕС

Сийярто подтвердил, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, поскольку этот шаг якобы принесет Евросоюзу только войну. Такого сценария, мол, никто не желает, поэтому текущее состояние Украины якобы только ослабит блок.

"Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее, наоборот. Страна, которая ведет войну, импортирует саму войну в Европейский Союз, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины практически ослабит Европейский Союз", - заявил он.

Кроме того, Сийярто назвал "несправедливым" выделение миллиардов евро на поддержку Украины. Представитель страны, которая является наиболее дотационной среди всех членов ЕС, добавил, что "деньги венгерских налогоплательщиков" не должны тратиться на помощь Киеву.

"Что касается нас, мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков поступали в Украину. Поэтому при нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем вступление Украины в Европейский Союз", - сказал министр.

При этом Сийярто отметил, что Венгрия является главным поставщиком электроэнергии в Украину. Будапешт, кроме этого, помогает украинским беженцам. Однако он не станет поддерживать членство Украины в ЕС.

"Вы говорите, что мы не поддерживаем Украину, но мы помогаем Украине, в любом случае. Но мы не готовы разрушить Венгрию. Венгерский народ уже слишком долго платит цену этой войны, хотя мы не несем никакой ответственности. Это совсем не наша война", - добавил министр.