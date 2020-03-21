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Импорт тока из России привел к кризису в отечественной энергетике, - Москаль

Новости » Энергетика     21.03.2020 - 16:49
Импорт тока из России привел к кризису в отечественной энергетике, - Москаль
Фото: Геннадий Москаль (hsc.gov.ua)

По словам Москаля, Герус разваливает отечественную энергоотрасль в интересах Игоря Коломойского

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус разваливает украинскую энергоотрасль в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Огромной ошибкой новой власти было закрывать глаза на деятельность председателя парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса, который осенью прошлого года протолкнул в Раде поправку, которая позволила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Напомню: импорт тока из России привел к кризису в отечественной энергетике и добыче угля и во время войны оказал агрессору очередной инструмент для давления на Украину", - написал Москаль.

По его информации, председатель комитета фактически пошел против позиции президента Владимира Зеленского, который признал ошибочным решение возобновить импорт электроэнергии из России. Москаль утверждает, что Герус мог за это получить деньги от бизнесмена Игоря Коломойского, который благодаря импорту российского тока получил дешевую электроэнергию для своих ферросплавных заводов.

"Вопрос: зачем и почему Герус пошел против Зеленского? Ответ оказался простым и банальным до слез - за деньги. По информации, которой я склонен доверять, за свою деструктивную деятельность по проталкиванию интересов агрессора господин Герус получил: от РФ - 2 миллиона, а от олигарха Игоря Коломойского - 400 тысяч долларов. России это нужно как рычаг влияния и инструмент развала украинского ТЭК, а Коломойскому - для своих ферросплавных заводов", - написал Москаль.

Напомним, 18 марта Кабинет Министров Украины ввел с 1 апреля специальные пошлины в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из России, кроме антрацита и коксующегося угля.

Во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады президент Владимир Зеленский раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что импорт тока из РФ не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

25 февраля президент Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт тока из России и Беларуси и скачать отечественные ТЭС углем.

Напомним, импорт электроэнергии из России была восстановлена с 1 октября 2019 года благодаря так называемой "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности ограничения мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки.

Из ОРДЛО ежемесячно вывозят до 450 тыс. т угля, - эксперт  В "Слуге народа" готовят законопроект о закрытии импорта электроэнергии из РФ и Беларуси
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