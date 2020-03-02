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Вопреки поручению президента импорт электроэнергии из России и Беларуси продолжается, - ВЭА

Новости » Энергетика     02.03.2020 - 15:27
Вопреки поручению президента импорт электроэнергии из России и Беларуси продолжается, - ВЭА
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Всеукраинская энергетическая ассамблея обеспокоена ситуацией на энергетическом рынке Украины

Вопреки поручению президента остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 марта текущего года, поставки тока продолжается. Об этом сообщается на странице Всеукраинской энергетической ассамблеи в Facebook, передает РБК-Украина.

"Требование президента остановить с 1 марта импорт из России и Беларуси проигнорировано. 2 марта импорт продолжает поступать в украинскую энергосистему в наиболее маржинальные часы независимо от того, нужно ли это Украине или нет. За февраль импорт составил 83 тыс. кВт∙час. С начала года эти поставки стоили нашей стране 248 млн грн", - сообщается на странице ВЭА.

Напомним, во время выступления на Всеукраинском собрании работников угольной промышленности 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта текущего года импорт тока из России и Беларуси.

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность, что распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, которые не являются членами Энергетического сообщества

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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