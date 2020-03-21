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Імпорт струму з Росії призвів до кризи у вітчизняній енергетиці, - Москаль

Новини » Енергетика     21.03.2020 - 16:49
Імпорт струму з Росії призвів до кризи у вітчизняній енергетиці, - Москаль
Фото: Геннадій Москаль (hsc.gov.ua)

За словами Москаля, Герус розвалює вітчизняну енергогалузь в інтересах Ігоря Коломойського

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус розвалює українську енергогалузь в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Величезною помилкою нової влади було закривати очі на діяльність голови парламентського комітету з ПЕК Андрія Геруса, який восени минулого року проштовхнув в Раді поправку, що дозволяла імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. Нагадаю: імпорт струму з Росії призвів до кризи у вітчизняній енергетиці й вуглевибудуванні та під час війни надав агресору черговий інструмент для тиску на Україну", - написав Москаль.

За його інформацією, голова комітету фактично пішов проти позиції президента Володимира Зеленського, який визнав помилковим рішення відновити імпорт електроенергії з Росії. Москаль стверджує, що Герус міг за це отримати гроші від бізнесмена Ігоря Коломойського, який завдяки імпорту російського струму отримав дешеву електроенергію для своїх феросплавних заводів.

"Питання: навіщо і чому Герус пішов проти Зеленського? Відповідь виявилася простою і банальною до сліз - через гроші. За інформацією, якій я схильний довіряти, за свою деструктивну діяльність по проштовхуванню інтересів агресора пан Герус отримав: від РФ - 2 мільйони, а від олігарха Ігоря Коломойського - 400 тисяч доларів. Росії це потрібно як важіль впливу й інструмент розвалу українського ПЕК, а Коломойському - для своїх феросплавних заводів", - написав Москаль.

Нагадаємо, 18 березня Кабінет Міністрів України ввів з 1 квітня спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії та вугілля з Росії, крім антрациту і коксівного вугілля.

Під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради президент Володимир Зеленський розкритикував імпорт електроенергії з Росії, зазначивши, що про імпорт струму з РФ не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі й шахтарі залишаються без роботи.

25 лютого президент Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня імпорт струму з Росії та Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки так званій "поправці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії та шахти зазнали збитків.

З ОРДЛО щомісяця вивозять до 450 тис. т вугілля, - експерт У "Слузі народу" готують законопроект про закриття імпорту електроенергії з РФ та Білорусі
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