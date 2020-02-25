Зеленский поручил Оржелю провести полный аудит угольных предприятий

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что коррупция на шахте стала одной из причин такой ситуации

Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими смотрящими.

"Коррупция на шахте стала одной из причин такой ситуации. Коррупция на закупках, на зарплатах, объемах добычи. Вместо модернизации кто-то зарабатывает миллионы. Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, отчитаться публично и подать результаты аудита в правоохранительные органы", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Глава правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство "Львовугля" на коррупционных схемах с выплатой зарплаты шахтерам.