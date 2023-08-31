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Імпорт скрапленого газу з РФ до ЄС виріс на 40% з 2021 року

Фото: імпорт російського СПГ до ЄС виріс на 40% (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Країни Європейського Союзу за перші сім місяців цього року збільшили імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на 40% в порівнянні з аналогічним періодом 2021-го року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Аналітики неурядової міжнародної організації Global Witness встановили, що найбільшими імпортерами російського скрапленого газу стали Китай, Бельгія та Іспанія. Загалом імпорт цієї сировини з РФ виріс на 6%, однак саме у ЄС він підстрибнув до 40%. 

За даними Global Witness, вартість СПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала 5,29 млрд євро.

Старший організатор кампанії з викопного палива в Global Witness Джонатан Норонья-Гант заявив, що "шокований тим, що ЄС важко працювала над відмовою від транспортованого російського викопного газу лише для того, щоб перейти на його еквівалент".

"Немає значення, чи надходить газ з трубопроводу, чи з човна - це все одно означає, що європейські компанії надсилають мільярди до військової скрині Володимира Путіна", - заявив він.

Старший аналітик консалтингової компанії ICIS Алекс Фролі додав, що довгострокові покупці в Європі кажуть про наміри продовжувати закупати скраплений газ у Росії, "доки це не буде заборонено політиками". 

"Він додав, що заборона ЄС на імпорт спричинить певні збої в судноплавстві, оскільки глобальні торговельні моделі потрібно буде змінити, але зрештою Європа може знайти інших постачальників, а Росія - інших покупців", - пише видання.

Постачання російського газу до Європи

Нагадаємо, Росія припинила постачання газу за допомогою трубопроводів до кількох країн Східної Європи навесні 2022 року після їхньої відмови платити у рублях. Так, в 2022 році РФ фактично втратила газовий ринок в ЄС, а в Брюсселі заявляли, що не планують відновлювати закупівлі. 

Водночас із тим, Україна все ще постачає транзитом російський газ в Австрію, Словаччину, Італію та Угорщину, та отримує за це плату.

В ЄС заявляли, що зможуть пережити зиму без російського газу, якщо його постачання буде зупинено з боку Москви. А спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявляв про наміри Америки замінити РФ на європейському газовому ринку.

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