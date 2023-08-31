Импорт сжиженного газа из РФ в ЕС вырос на 40% с 2021 года

Аналитики неправительственной международной организации Global Witness установили, что крупнейшими импортерами российского сжиженного газа стали Китай, Бельгия и Испания. В целом импорт этого сырья из РФ вырос на 6%, однако именно в ЕС он подпрыгнул до 40%.

По данным Global Witness, стоимость СПГ, импортированного с января по июль по ценам спотового рынка, составила 5,29 млрд. евро.

Старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант заявил, что "шокирован тем, что ЕС тяжело работала над отказом от транспортируемого российского ископаемого газа только для того, чтобы перейти на его эквивалент".

"Неважно, поступает ли газ из трубопровода или судна - это все равно означает, что европейские компании посылают миллиарды в военный сундук Владимира Путина", - заявил он.

Старший аналитик консалтинговой компании ICIS Алекс Фроли добавил, что долгосрочные покупатели в Европе говорят о намерениях продолжать закупать сжиженный газ у России, "пока это не будет запрещено политиками".

"Он добавил, что запрет ЕС на импорт приведет к определенным сбоям в судоходстве, поскольку глобальные торговые модели нужно будет изменить, но в конце концов Европа может найти других поставщиков, а Россия - других покупателей", - пишет издание.

Поставка российского газа в Европу

Напомним, Россия прекратила поставки газа посредством трубопроводов в несколько стран Восточной Европы весной 2022 года после их отказа платить в рублях. Да, в 2022 году РФ фактически потеряла газовый рынок в ЕС, а в Брюсселе заявляли, что не планируют возобновлять закупки.

В то же время Украина все еще поставляет транзитом российский газ в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию, и получает за это плату.

В ЕС заявляли, что смогут пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. А спикер Палаты представителей США Кевин МакКарти заявлял о намерениях Америки заменить РФ на европейском газовом рынке.

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