Импорт бензина из Беларуси: возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий

Возможное сокращение поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий. Оно связано с технологическими процессами на производстве в Беларуси.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook .

По его словам, новости по бензину связаны с технологическим процессами на производстве и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси

"Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике", - отметил Качка.

Отметим, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал РБК-Украина, что возможное прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси может привести лишь к кратковременной турбулентности на рынке.