Імпорт бензину з Білорусі: можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків

Можливе скорочення постачання бензину А-95 з Білорусі не матимуть довгострокових наслідків. Воно пов'язане з технологічними процесами на виробництві в Білорусі.
Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, новини щодо бензину пов'язані з технологічними процесами на виробництві і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі
"Політика щодо диверсифікації поставок буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці", - зазначив Качка.
Відзначимо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів РБК-Україна, що можливе припинення поставок бензину А-95 з Білорусі може привести лише до короткочасної турбулентності на ринку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Ці заходи пов'язані з торговими обмеженнями, які накладалися до цього.
Відносини між двома країнами ще більше погіршилися на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair з білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем. З 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.