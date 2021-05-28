Імпорт бензину з Білорусі: можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків

Можливе скорочення постачання бензину А-95 з Білорусі не матимуть довгострокових наслідків. Воно пов'язане з технологічними процесами на виробництві в Білорусі.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook .

За його словами, новини щодо бензину пов'язані з технологічними процесами на виробництві і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі

"Політика щодо диверсифікації поставок буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці", - зазначив Качка.

Відзначимо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів РБК-Україна, що можливе припинення поставок бензину А-95 з Білорусі може привести лише до короткочасної турбулентності на ринку.