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Імпорт бензину з Білорусі: можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків

Автор: РБК-Україна

Можливе скорочення постачання бензину А-95 з Білорусі не матимуть довгострокових наслідків. Воно пов'язане з технологічними процесами на виробництві в Білорусі.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, новини щодо бензину пов'язані з технологічними процесами на виробництві і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі

"Політика щодо диверсифікації поставок буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці", - зазначив Качка.

Відзначимо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів РБК-Україна, що можливе припинення поставок бензину А-95 з Білорусі може привести лише до короткочасної турбулентності на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Ці заходи пов'язані з торговими обмеженнями, які накладалися до цього.

Відносини між двома країнами ще більше погіршилися на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair з білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем. З 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.

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