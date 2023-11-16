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Імпорт антидронових рушниць та тепловізорів звільнять від податків ще на рік

Фото: у Раді підтримали звільнення імпорт дронів, тепловізорів на рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав звільнення від ПДВ імпорту дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева в Telegram.

За його словами, цю норму було включено до законопроекту 9656-д про оподаткування банків.

"До цього ж проекту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць", - написав він.

Звільнення імпорту від податків

Нагадаємо, в липні Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 - від ввізного мита.

Від податків звільняються наступні товари:

  • тепловізійні біноклі,
  • монокуляри та бінокуляри,
  • прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),
  • далекоміри,
  • антидронові рушниці.

 

Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків. Крім того, у травні Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.

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