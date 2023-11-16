Импорт антидроновых ружей и тепловизоров освободят от налогов еще на год

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил освобождение от НДС импорта дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева в Telegram.
По его словам, эта норма была включена в законопроект 9656-д о налогообложении банков.
"В этот же проект была включена важная поправка, которой продлевается еще на один год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей", - написал он.
Напомним, в июле Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны.
Законопроектом № 9467 импорт освобождается от НДС, законопроектом № 9468 – от ввозной пошлины.
От налогов освобождаются следующие товары:
Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. Кроме того, в мае Рада поддержала введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.