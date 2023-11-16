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Импорт антидроновых ружей и тепловизоров освободят от налогов еще на год

Фото: в Раде поддержали освобождение импорт дронов, тепловизоров на год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил освобождение от НДС импорта дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева в Telegram.

По его словам, эта норма была включена в законопроект 9656-д о налогообложении банков.

"В этот же проект была включена важная поправка, которой продлевается еще на один год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей", - написал он.

Освобождение импорта от налогов

Напомним, в июле Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны.

Законопроектом № 9467 импорт освобождается от НДС, законопроектом № 9468 – от ввозной пошлины.

От налогов освобождаются следующие товары:

  • тепловизионные бинокли,
  • монокуляры и бинокуляры,
  • приборы ночного видения (бинокли и моноокуляры),
  • дальномеры,
  • антидроновые ружья.

 

Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. Кроме того, в мае Рада поддержала введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.

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дрониВерховная рада