Импичмент Трампа поддерживает почти половина американцев, - опрос

Фото: Дональда Трамп (facebook.com/POTUS)

За импичмент Трампа выступает все больше американских граждан

Импичмент президента США Дональда Трампа на сегодня поддерживает почти половина американцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Reuters/Ipsos.

По данным опроса, с середины апреля число сторонников импичмента Трампа в США выросло с 40% до 45%. В то же время 42% респондентов считают, что его нельзя отстранять от должности, а еще 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа.

Отметим, в ходе предыдущего опроса, который проводился с 18 по 19 апреля, за импичмент высказались 40% респондентов. В то же время подчеркивается, что в руководстве Демократической партии США пока не пришли к единому мнению насчет необходимости импичмента Трампа, учитывая то, с каким сопротивлением эта идея столкнется в Сенате, который контролируется Республиканской партией.

Напомним, в апреле Трамп заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него.

Кроме того, он отметил, что намерен в Верховном суде противостоять любым попыткам демократов в Конгрессе США запустить процедуру импичмента.