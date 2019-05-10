ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Импичмент Трампа поддерживает почти половина американцев, - опрос

Новости » Политика    10.05.2019 - 08:21
Импичмент Трампа поддерживает почти половина американцев, - опрос
Фото: Дональда Трамп (facebook.com/POTUS)

За импичмент Трампа выступает все больше американских граждан

Импичмент президента США Дональда Трампа на сегодня поддерживает почти половина американцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Reuters/Ipsos.

По данным опроса, с середины апреля число сторонников импичмента Трампа в США выросло с 40% до 45%. В то же время 42% респондентов считают, что его нельзя отстранять от должности, а еще 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа.

Отметим, в ходе предыдущего опроса, который проводился с 18 по 19 апреля, за импичмент высказались 40% респондентов. В то же время подчеркивается, что в руководстве Демократической партии США пока не пришли к единому мнению насчет необходимости импичмента Трампа, учитывая то, с каким сопротивлением эта идея столкнется в Сенате, который контролируется Республиканской партией.

Напомним, в апреле Трамп заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него.

Кроме того, он отметил, что намерен в Верховном суде противостоять любым попыткам демократов в Конгрессе США запустить процедуру импичмента.

 

Волкер заверил украинцев в полной поддержке США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь