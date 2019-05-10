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Імпічмент Трампа підтримує майже половина американців, - опитування

Новини » Політика    10.05.2019 - 08:21
Імпічмент Трампа підтримує майже половина американців, - опитування
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

За імпічмент Трампа виступає все більше американських громадян

Імпічмент президента США Дональда Трампа на сьогодні підтримує майже половина американців. Про це свідчать дані соціологічного опитування Reuters/Ipsos.

За даними опитування, з середини квітня число прихильників імпічменту Трампа в США зросло з 40 до 45% . В той же час 42% респондентів вважають, що його не можна усувати від посади, а ще 13% опитаних утрималися від однозначної відповіді.

Відзначимо, в ході попереднього опитування, яке проводилося з 18 по 19 квітня, за імпічмент висловилися 40% респондентів. У той же час підкреслюється, що в керівництві Демократичної партії США поки не прийшли до єдиної думки щодо необхідності імпічменту Трампа, враховуючи те, з яким опором ця ідея зіткнеться в Сенаті, який контролюється Республіканською партією.

Нагадаємо, в квітні Трамп заявив, що не бачить підстав для запуску процедури імпічменту проти нього.

Крім того, він зазначив, що має намір у Верховному суді протистояти будь-яким спробам демократів у Конгресі США запустити процедуру імпічменту.

 

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