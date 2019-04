Трамп пригрозил демократам судом в случае импичмента

Трамп уверен, что он не совершал никаких правонарушений, в том числе "особо тяжких преступлений и проступков"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что намерен в Верховном суде противостоять любым попыткам демократов в Конгрессе США запустить процедуру импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Twitter.

По словам Трампа, он не совершал никаких правонарушений.

The Mueller Report, despite being written by Angry Democrats and Trump Haters, and with unlimited money behind it ($35,000,000), didn’t lay a glove on me. I DID NOTHING WRONG. If the partisan Dems ever tried to Impeach, I would first head to the U.S. Supreme Court. Not only......

"Если партизанские демократы когда-либо попытаются запустить процедуру импичмента, я первым делом обращусь в Верховный суд США", - написал Трамп.

Также он уверен, что он не совершал никаких правонарушений, в том числе "особо тяжких преступлений и проступков", из-за которых, согласно Конституции США, президент может быть отстранен от должности.

.....are there no “High Crimes and Misdemeanors,” there are no Crimes by me at all. All of the Crimes were committed by Crooked Hillary, the Dems, the DNC and Dirty Cops - and we caught them in the act! We waited for Mueller and WON, so now the Dems look to Congress as last hope!