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Трамп считает, что ему не за что объявлять импичмент

Новости » Политика    22.04.2019 - 21:21
Трамп считает, что ему не за что объявлять импичмент
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

По его словам, только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту.

"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было сговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - написал Дональд Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключена процедура импичмента президента Дональда Трампа по итогам завершения расследования специального прокурора Робета Мюллера о вмешательстве России в ход американских выборов 2016 года.

Шифф заявил, что если в докладе Мюллера будут присутствовать неопровержимые доказательства уголовной ответственности  Трампа, то Конгрессу будет необходимо провести рассмотр применения такого средства.

Ранее член палаты представителей конгресса США Эл Грин пообещал поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа после его высказываний о мигрантах. 

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