Трамп считает, что ему не за что объявлять импичмент

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту.

"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было сговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - написал Дональд Трамп.

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt!